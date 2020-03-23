نائب يتبرع على الهواء بمكافأة شهر للعمالة غير المنتظمة

أعلن النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، تبرعه بمكافأة شهر من البرلمان للعمالة غير المنتظمة بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".

ودعا "سالم" زملاءه أعضاء مجلس النواب، التبرع من أجل العاملين بعد مكوثهم داخل المنزل بسبب تخوفات انتشار فيروس كورونا، مناشدًا الشعب المصري التكاتف مع أجل مواجهة أزمة الفيروس لمنع انتشار العدوى، حيث ذكر أنه يجب على الجميع مساعدة الأجهزة المصرية والدولة في انحسار المرض.

فيما ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المواطنين المكوث في المنزل من أجل اتباع الحماية الشخصية من نقل عدوى الفيروس، موضحًا أن مرفق مترو الأنفاق قنبلة موقوتة لنقل فيروس كورونا، ويجب إيقاف حركة المترو خلال الأسبوعين المقبلين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة في نفس البرنامج: "يجب عدم الاستهتار والاستهانة، واليوم رأيت حشودا كبيرة في مرفق مترو الأنفاق وإذا أصيب هؤلاء الأشخاص فلن نستطيع السيطرة على الأمر، متهماً قطاع النقل الخاص بعدم الوقوف مع الدولة حتى الآن في أزمة فيروس كورونا".