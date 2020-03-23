أستاذ أمراض صدرية: حجم كورونا 500 ميكرون.. ويكرر نفسه داخل الجسم

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية، إن حجم فيروس كورونا كبير مقارنة بالفيروسات، حيث يصل حجمه من 400 إلى 500 ميكرون، أي نصف ملليميتر، وهو عبارة عن مجموعة أحماض أمينية.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام ابراهيم، أن الفيروس يدخل على الجسم لمهاجمة خلاياه ولديه القدرة على اختراق خلية الجسم ويدخل بداخلها لكي يتغذى ويكرر نفسه داخل الجسم، وهذه هي طريقة تكاثره، مستغلا الأحماض الأمينية لجسم الإنسان.

وأشارت "شرف الدين" إلى أنه يجب محاربة فيروس كورونا قبل دخوله حلق وأنف الإنسان، موضحة أن كل الإجراءات الاحترازية المتخذة هدفها منع وصوله للحلق والأنف ما يمنع الإصابة به.