أستاذ أمراض صدرية: الإسراف في استعمال الكلور والكحول يسبب حساسية

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية، إن هناك فارقا بين حامل المرض والمصاب بالمرض، موضحة أن حامل المرض هو المريض الذي يتواجد به الفيروس داخل أنفه وحلقه، ومن الممكن أن ينقل العدوى ولكن أعراضه طفيفة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام ابراهيم، أن المصاب بالفيروس تظهر عليه الأعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة والشعور بآلالام في الحلق والكحة ثم تتطور الأعراض لتصبح ضيقا في التنفس.

ونصحت "شرف الدين" بجلوس الأفراد الذين يعانون من نقص في المناعة وكبار السن في المنزل لعدم التعرض للفيروس، "خليكوا في البيت"، موضحة أن الإسراف في استعمال الكلور والكحول يسببان حساسية في الصدر ويجب تخفيفهما بالشكل المطلوب.