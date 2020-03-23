أديب للمواطنين: مش قادرين تقعدوا في بيوتكم 14 يوم عشان تعيشوا في أمان؟

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استيائه الشديد من عدم تنفيذ الشعوب لتعليمات القادة بشأن المكوث في المنزل لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث ذكر أن عددا كبيرا من قادة الدول على مستوى العالم قالوا جملة واحدة وهي التزموا المنزل، ولكن وجدوا أن الشعوب لا تتعاون معهم، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر".

وأضاف "أديب" أنه عندما تصل الدول لهذه المرحلة، يبدأ صانع القرار في اتخاذ القرار بالمنع، فليجلس الناس في منازلها جبرا وبقوة القانون، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما طالب المواطنين بالتواجد في منازلهم لمدة 14 يوما فقط، يُعد أكبر دليل على حرص الحكومة واهتمامها بصحة المواطنين، ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، ومواجهة فيروس كورونا.

وتساءل أديب: "مش قادرين تقعدوا في بيوتكم 14 يوم عشان تعيشوا في أمان؟!".