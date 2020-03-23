فيديو وصور.. التفاصيل الكاملة لوفاة ثاني مصري في إيطاليا بسبب كورونا

حالة وفاة ثانية لمواطن مصري في إيطاليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من قرية كفر أبو نجم التابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، يبلغ من العمر 51 عاما.

وحسبما أعلنته الجالية المصرية، فالمعلومات المتوفرة فإن المواطن المصري لم يكن مصابا بأي أمراض، وكان يعمل مع إيطالي مصاب بكورونا.

صفحات كفر أبو نجم ومركز أبوحماد نعت المصري الراحل، والذي يدعى الحاج علاء مصطفى حسن، مؤكدين أنه تم تكفينه على الطريقة الشرعية، وأن الدفن سيتم اليوم الاثنين، وستكون صلاة الجنازة عليه صلاة غائب، كما سيتم دفنه في مدافن المسلمين في إيطاليا.

أهالي أبو حماد ينعون الراحل عبر "فيس بوك"

وكتب أسامة كمال، أحد أبناء كفر أبو نجم، عبر "فيس بوك" ناعيًا: "بقلوب يعصرها الألم والحزن أنعي الأخ والصديق العزيز المرحوم الحاج علاء مصطفي ابن قرية كفر أبونجم الذي وافته المنية بدولة إيطاليا سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

صفحة الجالية الإسلامية في مدينة فيجيفانو الإيطالية من جانبها، بثت مقطع فيديو لايف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لصلاة الغائب على المصري علاء مصطفى الذي وافته المنية في إيطاليا بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.