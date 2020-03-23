استاذ صحة عامة: كورونا فيروس جاف تنفسي لما بينزل المعدة بيموت

قالت الدكتورة غادة نصر أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بجامعة القاهرة، إنّ أزمة فيروس كورونا لا تخص فرد أو مجتمع بعينه، لكنها أزمة عالمية لم يتوصل الأطباء حول العالم حتى الآن إلى عقار لعلاجه.

وأضافت نصر خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، أنّ بعض المواطنين اشتروا العقار الخاص بالملاريا، للوقاية من فيروس كورونا، وهو أمر خاطئ قد يتسبب في مضاعفات خطيرة، لافتة إلى أهمية غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وفرك الأيدي جيدا: "لازم كل نص ساعة أو ساعة نغسل إيدينا ونحافظ على نظافتها، ولو معرفتش أغسل إيدي استخدم المطهر".

ولفتت إلى أهمية تنظيف الأسطح والأرضيات باستخدام المياه والكلور: "فيروس كورونا بينتقل عن طريق التنفس"، مشيرة إلى الاهتمام بشرب المياه والمشروبات الدافئة بشكل دائم لقتل الفيروس قبل وصوله إلى الجهاز التنفسي: "هو فيروس جاف تنفسي لما بينزل المعدة بيموت ومش بيأثر".