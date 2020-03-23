اليابان تلمح لتأجيل أولمبياد طوكيو وسط تفشي كورونا

ألمح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، للمرة الأولى إلى احتمالية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لعام 2020، بعد يوم واحد من إعلان اللجنة الأولمبية الدولية أنّها ستدرس الخطط التشغيلية المختلفة وسط جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية تصريح آبي، خلال جلسة برلمانية، حيث قال: "إذا كان من الصعب إجراء المباريات في شكلها الكامل، فعلينا اتخاذ القرار بتأجيلها وإيلاء الأولوية القصوى لصحة وسلامة الرياضيين".

وتعهد رئيس الوزراء الياباني بالعمل عن كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية وحكومة مدينة طوكيو، وقال: "رغم أنّ اللجنة الأولمبية الدولية ستتخذ قرارها النهائي في هذا الشأن، إلا أننا نشاطرها الرأي ذاته بأن الإلغاء ليس خيارا".

وأشار إلى الوضع الذي يواجهه الرياضيين، قائلا: "أعتقد أنّ العديد منهم متواجدون في مناطق لا يمكنهم التدرب فيها بشكل صحيح وسط انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أمس رسميا إمكانية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الذي تُقام كل 4 سنوات، قائلة إنّها ستدرس سيناريوهات مختلفة، وستقرر في غضون 4 أسابيع ما إذا كانت ستؤجل الدورة أم لا، وسط انتقادات متزايدة من الرياضيين والمسؤولين الرياضيين بسبب عدم اتخاذ قرار التأجيل أو الإلغاء رغم تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم.

وأوضحت اللجنة في بيان عنها أنّ المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أكد أنّ إلغاء دورة ألعاب أولمبياد طوكيو 2020 لن يحل أيًا من المشاكل أو يساعد أي شخص. لذلك فالإلغاء ليس على جدول الأعمال، غير أنّ عددا من الهيئات الرياضية كثفت اليوم ضغوطها على اللجنة، وبينها اللجان الأولمبية والبارالمبية الكندية التي أعلنت أنّها لن ترسل فرقها الرياضية إلى ألعاب طوكيو إذا كانت ستمضي قدمًا هذا الصيف كما هو مقرر.