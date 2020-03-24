تعقيم وتوعية.. مبادرات أسوانية لمواجهة كورونا المستجد

"وقت الشدائد يظهر الرجال".. كلمات كتبها أحد المرضى من أبناء محافظة أسوان لجروب "امكث في بيتك واستشير أساتذة طب أسوان"، والذي تم تدشينه منذ أيام قليلة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لحث المواطنين على المكوث في المنازل وعدم التحرك إلا للضرورة القصوى.

ويضم الجروب أفضل طواقم الأطباء والتمريض والصيدليات، حيث يسأل المريض ويختار الطبيب الذي يناسبه في تخصصات كثيرة، كما يستفيد الجميع من الأسئلة وتزيد الثقافة الطبية في الجروب مع كتابة بعض النصائح لمواجهة فيروس كورنا المستجد "كوفيد – 19"، واشترك في الجروب ما يزيد عن 33 ألف عضو، والذين قرروا أن تكون الاستشارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مسؤولي الجروب تم وضع مجموعة من الشروط للعمل بداخله في مقدمتها، عدم شكر الأطباء سواء في بوست أو تعليق، عدم التحدث للأطباء على الخاص، على الأعضاء عدم عرض مشكلتك لأكثر من طبيب، إعطاء الطبيب مهلة للرد على الاستفسارات، وآخر الشروط هو ممنوع منعا باتا طلب أي طلبات احتياجية مادية أو خدمية غير الاستشارات الطبية.

كما انطلقت مبادرة أخرى مميزة وهي "ابدأ بنفسك" والتي بدأت بالتثقيف الصحي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، والآن تطورت الحملة لتكون داعما أساسيا في دعم 1000 أسرة من أبناء محافظة أسوان فى مراكزها الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني.

قالت الدكتورة سهير المصري صاحبة فكرة المبادرة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، بدأنا المبادرة منذ أيام للتثقيف الصحي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" ، في دار مسنين بمنطقة أطلس بمدينة أسوان، حيث تم شرح الإجراءات الوقائية للمسنين وكيف يطهر النزلاء أنفسهم وكذلك توجيه العاملين بالدار بضرورة تعقيم وتطهير المكان أولا بأول، لكن هدفنا الآن بعد الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الدولة وتوقف عدد من أصحاب المهن عن عملهم أو تضررهم من توقف الحركة السياحية فقد اجتمعنا للتكفل ودعم 1000 أسرة بواقع بمشاركة حوالي 200 جمعية سواء تنموية أو زراعية أو حتى أفراد من رجال الأعمال وقيادات المجتمع بحيث كل منهم يكفل 5 أسر بمبلغ 500 جنيه كمواد غذائية يختارها المستفيد وتوزع خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد مراجعة بيانات المستفيد مع القوى العاملة وأن يكون يستحق الدعم.

وتابعت المصري، أن هدفنا يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تفادي نشر العدوى والحفاظ على حياة المواطنين فالمكوث في المنازل وعدم التعرض للزحام هو هدفنا القادم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسنوفر الأغذية اللازمة بحسب رغبة المستفيد من أجل حياة كريمة لهم جميعاً فقد نوزع فول وعدس وأرز ومكرونة والشخص الذي يحتاج غير ذلك فسنقدم له كوبون يستطيع شراء ما يحتاجه ويلزمه من خلال الهايبرات والمجمعات الاستهلاكية وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمحافظة.

وتابعت رئيس تنمية الأسرة المصرية، أن هذه المبادرة ستستمر وسنكون فيها كتفاً بكتف مع التنفيذيين لمواجهة كورونا ومعنا العشرات من المتطوعين التابعين للمؤسسة والمجتمع المدني، وسنكمل الدور التوعوي في أرجاء المحافظة من نجوعها وقراها ومدنها ومراكزها، للحفاظ على صحة أهلنا في أسوان، ونحن قادرون على مواجهة أي خطر يواجه شعبنا المصري لأننا شعب واحد نسير لمصير واحد.

على جانب متصل، عقمت حملة "شباب بيحب مصر" في مدينة أسوان ، سلسلة من المباني الحكومية الخدمية للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد، وقال ربيع عربي أحد منسقي الحملة، إنه تم تطهير وتعقيم عدد من الأماكن في مناطق خور عواضة والشيخ هارون والكرور والمساجد والكنائس ودور رعاية الأطفال بكيما ودار رعاية الفتيات المسيحيات بعباس فريد ودار رعاية الفتيات بطريق الحكروب، كما تم تطهير عدد من المؤسسات الحكومية مثل مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، علاوة على توعية المواطنين بسبل مكافحة فيروس كورونا لمنع انتشاره.

كما شارك شباب قرية توشكى النوبية بمركز نصر النوبة بأسوان، في حملات متفرقة لرش وتعقيم القرية سواء في المنازل أو المصالح الحكومية أو الأماكن العامة والشوارع الرئيسية وذلك بمشاركة لأدوات الجمعية الزراعية والطب البيطري، وسط مشاركة كبيرة من أهالي القرية.