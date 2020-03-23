وزير النقل يوجه بسرعة إنهاء دراسة الكارت الذكي للمواصلات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع قيادات السكة الحديد والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة عدد من الموضوعات المهمة.

وناقش وزير النقل، آخر مستجدات الدراسة الخاصة بربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي؛ ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر "المونوريل" الذي يتمّ تنفيذه، إضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات.

وأكد وزير النقل، سرعة الانتهاء من هذه الدراسة التي ستشكل خدمة جيدة للركاب في مجال المواصلات في مصر.

وشدد وزير النقل على استمرار اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في السكة الحديد والمترو، من حيث استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات وأماكن التجمعات للركاب، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات مع الكشف الدوري على المتعاملين مع الجمهور بالأجهزة المخصصة للكشف عن الفيروس.