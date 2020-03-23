"عهدة الشركة اتسرقت".. ضبط عاطلين سرقا 900 ألف من موظفين بالمنوفية

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور من أميني خزينة بإحدى الشركات، بأنهما في أثناء توجههما لفرع أحد البنوك بدائرة المركز، مستقلان دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما حقيبة بداخلها 895 ألف جنيه "خاصة بالشركة محل عملهما"ـ لتوريدها بحساب الشركة بالبنك، فوجئا بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية يخطفان الحقيبة بداخلها المبلغ المشار إليه وهربا.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين– لأحدهما معلومات جنائية، مُقيمان بدائرة قسم شرطة منوف.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما بمكان إختبائهما بإحدى المناطق بدائرة قسم ثان المنتزه، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة وقررا أنهما حال مرورهما بتاريخ الواقعة أمام فرع البنك المُشار إليه مستقلان دراجة نارية "دون لوحات معدنية ملك أحدهما" شاهدا أحد المجني عليهما حال حمله للحقيبة المُشار إليها ويظهر منها بعض المبالغ المالية، فقام أحدهما بخطفها وفرا هاربين، وإقتسما المبلغ المالى فيما بينهما عقب ذلك سافرا لمدينة الإسكندرية والاختباء.

وجرى بإرشاد المتهمان ضبط 823 ألفا و500 جنيه "من حصيلة المبلغ المستولى عليه"- الدراجة النارية، واتخذت الإجراءات القانونية الازمة.