مشرف تمريض: لم يثبت انتقال كورونا من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان

قال أحمد السيسي، مشرف تمريض، إن فيروس كورونا يجب عدم مقابلته بالذعر والرعب، حيث لا يوجد سبيل للتصدي له سوى اتباع الإجراءات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأضاف "السيسي" خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أن الفيروس له قدرة على الانتشار بشكل واسع حول العالم، ويبدأ بأعراض نزلات البرد المعتادة وصولا بأعراض تنفسية شديدة تصل إلى الالتهاب الرئوي، موضحا أن طرق انتقال فيروس كورونا من خلال الرذاذ بشكل مباشر أو غير مباشر: "الطريقة مباشرة لو فيه مسافة قليلة بيني وبين المصاب، وطريقة غير مباشرة من خلال لمس الأسطح التي لمسها المصاب، وهي الأكثر نقلا للعدوى".

وأكد أنه حتى الآن لم يتم إثبات انتقال الحيوانات الأليفة إلى الإنسان، بينما من يقوم بنقل الفيروس هم الحيوانات البرية فقط، وعلى رأسها الخفافيش والجمال، مشيرا إلى أن الأكثر عرضة لفيروس كورونا هم الأشخاص كبار السن ومن لديهم أمراضا مزمنه والسيدات أثناء الحمل: "مفيش أي بينة علمية بتقول إن فيه فئة بعينها محصنة تماما ضد الفيروس".

وتابع: "فيما يخص الطاقم الطبي، هناك خطوات مرتبة نتبعها للوقاية ومكافحة انتشار العدوي من خلال الاحتياطات القياسية والتي تدور حول منع نقل الممرضين أو الأطباء للمرض".