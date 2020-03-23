سقوط عصابة النصب على المقاولين لترسية مناقصات الحكومة عليهم

"المقاولين الصغيرين كلهم نفسهم يشتغلوا مع الحكومة".. بهذه الكلمات برر 3 مسجلين خطر تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على صغار المقاولين بحجة أنهم مسؤولون فى جهات حكومية والحصول على رشاوى منهم مقابل ترسية مناقصات حكومية عليهم.

واعترف المتهمون بالاستيلاء من أحد أصحاب مكاتب المقاولات على مبلغ 2.5 مليون جنيه بزعم إسناد بعض أعمال المقاولات لصالحه في بعض المشروعات الكبرى.

ووفقا للتحريات، فإن صاحب مكتب توريدات ومقاولات عمومية مقيم بمحافظة الجيزة أبلغ الشرطة بتعرضه لواقعة نصب من قبل مجموعة من الأشخاص، استولوا منه على 2.5 مليون جنيه بزعم إدخاله كمقاول من الباطن خلافا للحقيقة بأحد المشروعات الكبرى، بموجب محررات "مزورة" منسوب صدورها إلى بعض الجهات.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، تخصصوا في ارتكاب وقائع النصب على شركات المقاولات الصغيرة بموجب محررات مزورة منسوب صدورها إلى كبرى شركات المقاولات، التي يسند إليها مناقصات أعمال من قِبل الجهات الحكومية.

وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين يزور المحررات المنسوبة إلى بعض الجهات الحكومية، وكذا عقود المقاولة المنسوبة لتلك الشركات الكبرى، وينتحل صفة مسؤول بإحدى الجهات الحكومية في تعامله مع الشاكي، وتمكنه من إرساء وإسناد بعض الأعمال الخاصة ببعض المشروعات الكبرى إلى بعض شركات المقاولات.

ويتولى المتهمان الآخران إبرام عقد مع المجني عليه تفيد مشاركته وتوكيله فى تنفيذ بعض أعمال المقاولات المزمع إسنادها للشركات الخاصة بهما، مقابل نسبة يتحصلون عليها من قيمة العقد المزمع كتأمين دفعة مقدمة، وقد بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها من المجني عليه 2.5 مليون جنيه.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة ضبط المتهمون بدوائر أقسام شرطة "مدينة نصر أول بالقاهرة – العمرانية بالجيزة"، وعثر بحوزتهم على كارنيه "مزور" - عقد مشاركة وهمي محل بلاغ الشاكي بإدخاله كشريك لتنفيذ بعض أعمال المقاولة من الباطن بالمشروع المُشار إليه، وعقد إسناد تنفيذ بعض أعمال المقاولة المسندة إلى كبرى شركات المقاولات ممهور بأختام شعار الجمهورية "مقلد"، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.