بدء تنفيذ حملة تطهير المناطق الأثرية بالأقصر

بدأت وزارة السياحة والأثار، في تنفيذ حملة تعقيم وتطهير أروقة وأرضيات وأماكن الجلوس بالمعابد، والمعالم السياحية في الأقصر، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لوزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العناني، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعلن أنه تقرر غلق كافة المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بدءاً من يوم 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر.

وشمل العمل تعقيم وتطهير المعابد المختلفة مثل الأقصر والكرنك، حيث تم تعقيم الزوار ودورات المياه والمقار الإدارية، وذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم المناطق باتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، والتي تتم وفقًا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.