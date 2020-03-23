عرض The lovebirds على نتفلكس بعد إلغاء طرحه بالسينما

قررت شركة Paramount المنتجة للفيلم الكوميدي The lovebirds، إلغاء طرحه بدور العرض يوم 3 أبريل كما كان معلنًا، وبذلك بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، بحسب موقع The Hollywood reporter.

وبدلا من عرضه في السينما، سيكون الفيلم متاحا على منصة نتفلكس.

ويحكي الفيلم عن زوجين يواجهان لحظة حاسمة في علاقتهما عندما يكونان متورطين عن غير قصد في جريمة قتل، وهو من إخراج مايكل شوالتر، وبطولة عيسى راي، وكوميل نانجياني، وآنا كامب.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم تم إغلاق العديد من دور العرض فى دول مختلفة لمنع التجمعات، كما تم تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفاً على سلامة صناعها.

وأجبر فيروس كورونا بعض المدن الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس، على إغلاق المطاعم والحانات ودور السينما التي وصل عددها إلى 40 ألف شاشة.

وحتى في المدن التي تفتح فيها دور العرض، يوصي بأن يتباعد الناس عن بعضهم قدر الإمكان داخلها، في محاولة لتقليل انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي يطبق في دول مختلفة، وكان له أثره الاقتصادى السيئ على صناعة السينما.