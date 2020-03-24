نتفلكس تعرض Darkest Hour عن السيرة الذاتية لتشرشل

أعلنت شبكة نتفلكس عن عرض فيلم Darkest Hour عبر منصتها يوم 1 أبريل المقبل، وهو من إخراج Joe Wright وتأليف Anthony McCarten.

والفيلم من بطولة الممثل البريطاني جاري أولدمان، حيث جسد خلاله السيرة الذاتية لونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1940 وحتى 1945.

وتم طرح الفيلم بدور العرض عام 2017، وشارك في بطولته، الممثلة كريستين سكوت، والممثل ستيفين ديلان.

وترشح Darkest Hour لعدد من الجوائز، منها 6 أوسكار، حصد منها 2، وهي أفضل ممثل دور رئيسي ذهبت لجاري أولدمان، وأوسكار أفضل فيلم.

كما حصد جاري أولدمان جائزة جولدن جلوب عن دوره في نفس الفيلم، كما أن Darkest Hour، ترشح لـ 9 جوئز بافتا، حصد منها 2 وهي أفضل فيلم وأفضل ممثل.

وتكلفة إنتاج الفيلم 30 مليون دولار، ومدته ساعتين و5 دقائق، وتخطت أرباحه الـ 150 مليون دولار.