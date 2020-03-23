غلق 532 سنتر تعليمي وتكثيف الحملات التفتيشية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق 532 سنتر تعليمي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لمتابعة قرارات غلق المحلات العامة في مواعيدها المقررة، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه صرح مدير مديرية التموين عن استمرار الحملات التموينية، يوميا وتحرير 308 محاضر تموينية بنطاق المحافظة خلال الحملات التي شنتها المديرية أمس الأحد، وذلك لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية حفاظا على حقوق المواطنين، مشيرا إلى تحرير 80 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و228 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وإنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة ومخازن سلع غذائية بناحية منوف.

وشدد محافظ المنوفية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أي تلاعب.