طائرة تابعة لـ"إيروفلوت" تتوجه إلى القاهرة لإجلاء الرعايا الروس

أعلنت وزارة النقل الروسية، بأن رحلة تابعة لشركة خطوط طيران الروسية "إيروفلوت"، أقلعت من موسكو إلى القاهرة لإجلاء المواطنين الروس، حيث سيعود منهم حوالي 160 شخصا إلى روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان، الذي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، إن "رحلة شركة طيران إيروفلوت رقم (إس يو 400)، موسكو - القاهرة، أقلعت من مطار شيريميتيفو، في الساعة 09:03بتوقيت موسكو لنقل المواطنين الروس، وسيعود نحو 160 شخصا على متنها".

وقلصت روسيا وعدد من الدول الأخرى، بشكل كبير الحركة الجوية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واضطرت شركات الطيران لإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية. كما قامت بعض الدول بإغلاق الحدود، وضطرت الدول في هذه الحالة إلى إعادة مواطنيها إلى بلادهم.