الأورمان: إجراء 13 ألف عملية في الدقهلية ضمن مشروع مكافحة العمى

أعلنت جمعية الأورمان، إجراء عمليات عيون على غير القادرين بمحافظة الدقهلية خلال شهر مارس ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون، من خلال توقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماما دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، إن الأورمان توقع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون على المرضى من خلال تقسيمهم إلى عدة مجموعات وموزعين على مدار الشهر بتوقيت معين، وذلك من منطلق حرصنا على صحة وسلامة المستحقين وفي إطار خطة الحكومة المصرية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف شعبان، في تصريح صحفي، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجا، وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

ومن جانبه قال أحمد حسن مسؤول إدارة العيون لجمعية الأورمان، إن الجمعية نجحت وحتى الأن بمحافظة الدقهلية في إجراء 13586عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 6521 نظارة طبية لغير القادرين.