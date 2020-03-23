في زمن كورونا.. السيسي يشيد بإعلام مصر وترامب يهاجم إعلام أمريكا

مع كل أزمة وحدث يبرز دور الإعلام لما له من تأثير في الرأي العام، وفي مصر تدرك القيادة السياسية مدى أهمية وسائل الإعلام وهو ربما ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للإشادة بالإعلام المصري وتغطياته في ظل أزمة كورونا، على عكس ما بدر من البيت الأبيض الأمريكي من تصريحات تتهم فيه إعلامهم المحلي بالتزييف.

السيسي: الإعلام يقوم بدور عظيم في تغطية موقف كورونا في مصر

تصريحات عدة خرجت من البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكك في نزاهة الإعلام الأمريكي، ومؤسساته الكبرى، وخصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، والتغطية الإعلامية له، وكان آخرها صباح اليوم في تغريدة قصيرة للرئيس الأمريكي الذي اتهم فيها العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بالتزييف.

ترامب يهاجم إعلام بلاده

"أشاهد واستمع إلى الأخبار المفبركة"، بداية تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف العديد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية بالتزييف مثل "CNN وMSDNC وABC وNBC وCBS وبعض من FOX". في تغريدة له عبر "تويتر" صباح اليوم.

وكتب الرئيس الأمريكي أن وسائل الإعلام السابق ذكرها: تحاول بحماقة وغباء أن تكون صحيحة سياسياً، إلى جانب نيويورك تايمز وواشنطن بوست، ويتابع "كل ما أراه هو كراهية لي بأي ثمن، ألا يفهمون أنهم يدمرون أنفسهم؟".

التغريدة التي جاءت بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أشاد فيها بدور الإعلام المصري في التعامل مع أزمة كورونا التي تضرب العالم، وتواجهها مصر.

السيسي يشيد بالإعلام

وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه بعدد من سيدات مصر أمس، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، إن "الإعلام يقوم بدور رائع جدًا وعظيم في تسجيل الموقف في مصر أو العالم كله لحظة بلحظة، وهذا الأمر تجري تغطيته بشكل جيد جدًا".

وتعددت تغريدات الرئيس الأمريكي الرافضة لسياسات تحرير العديد من الصحف ووسائل الإعلام كما خرج رئيس أركان البيت الأبيض بالإنابة، ميك مولفاني، ليتهم الإعلام الأمريكي بإثارة الذعر حول فيروس كورونا، في فبراير الماضي، قائلا: "السبب في إيلائهم الكثير من الاهتمام للفيروس اليوم، هو اعتقادهم أن هذا سيؤدي إلى إسقاط الرئيس"، بحسب البي بي سي.