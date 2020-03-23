فيديو.. إرشادات الصحة لاستخدام الصراف الآلي للوقاية من كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو يتضمن إرشادات استخدام ماكينة الصراف الآلي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19".

وتقدم "الوطن" إرشادات وزارة الصحة والسكان أثناء استخدام ماكينات الصراف الآلي، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة:

تعليمات استخدام الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا

ـ تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة.

ـ استخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار، ثم التخلص منها على الفور.

ـ ترك مسافة من متر أو مترين على الأقل بينك وبين الآخرين في أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان.

ـ استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.

ـ الاتصال على أرقام الخط الساخن التابعة لوزارة الصحة، 105، 15335، للمزيد من المعلومات حول فيروس كورونا المستجد.