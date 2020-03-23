الأماكن الأكثر عرضة لفيروس كورونا في سياراتك

يسعى كل شخص في هذا العالم منذ تفشي وباء كورونا، إلى الحد منه والعمل على تعقيم كل متعلقاته الشخصية، خوفا من أن يناله هذه الوباء، والذي كان له تأثيرا على غلق العديد من المصانع وتوقف عجلة الإنتاج في العديدد من الدول.

وفي هذا الصدد، وجه وليد جمال خبير السيارت، نصائح لمنع انتقال الفيروس عبر السيارة وبعض الأماكن فيها، التي تكون عرض للفيروس، والتي يجب على مستخدمي السيارات الحفاظ على تعقيمها بشكل دائم، وهي:

1- مقبض الباب: لأنه أول جزء يتم ملامسته عند دخول السيارة، وهو من أكثر الأماكن عرضة للفيروس.

2- مقود السيارة: ثاني الأجزاء الذي يتم استخدامها مجرد الدخول للسيارة.

3- شاشة السيارة أو الراديو.

4- عصا ناقل الحركة.

5- مفاتيح السيارة.

6- حزام الأمان.