وكيل الأزهر: تأجيل امتحانات "القراءات" إلى 11 يوليو المقبل

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن الدراسة في معاهد القراءات مختلفة عن أي معهد آخر، وبالتالي لن ينسجم مع تلك الدراسة نظام الأبحاث أو غيره، لذا تقرر أن تؤجل امتحانات القراءات إلى موعد امتحان الدور الثاني الذي كان محددا من قبل يوم 11 يوليو: "سنكون في أحسن حال في تلك الفترة".

وأضاف "عباس" خلال البث المباشر للمركز الإعلامي للأزهر الشريف، والمذاع على قناة "الأزهر الشريف" عبر يوتيوب، أن عدد الطلاب في الخارج محدود ولا يتعدي الألف طالب: "سنسطيع التعامل معهم أونلاين وجرى إعداد الاختبار اللازم في تلك الامتحانات"، موضحا أنه سيجري تصحيح الامتحان في حينه وذلك بالتعاون مع السفارات التي يقيمون فيها وهم في حوالي 70 دولة: "من أول 3 ابتدائي وحتى ثانية ثانوي لا يوجد اختبار سوى البحث".

وأكد أن الأزهر الشريف لا يفرق بين الطالب الكفيف وغيره الصحيح، حيث أن الطالب الذي سيخضع للبحث سيضم الفريق البحثي أحد هؤلاء الطلاب: "إذا كان المعهد به طالب أو أكثر سينضم مع مجموعة من زملائه وهم متعاونون في إنتاج البحث وسيقيم وفق 4 مستويات معروفه لدينا، وكل عضو سينجز مهمة سيتلقى درجته، وهناك تكليفات محددة"، مشيرا إلى أنه على الطلاب الدخول إلى المكتبة المختصة لوزارة التربية والتعليم لأخذ المواد المشتركة، ومن خلالها الدخول على بنك المعرفة، وجرى بالفعل إعداد حلقات تعليمية لكل مرحلة تعليمية.