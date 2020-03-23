العراق يسجل 23 حالة وفاة و266 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 23 والإصابات إلى 266 في عموم العراق، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكشف بيان للوزارة أنه جرى تشخيصه 33 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مبينا أن 7 حالات جديدة اكتشفت في بغداد، و2 في النجف، و12 حالة في السليمانية، و10 حالات في أربيل، بينما كانت لمحافظتي البصرة ونينوى حالة لكل منهما.

وأضاف أنه جرى تسجيل 3 وفيات جديدة، اثنتان في بغداد وواحدة في ديالى، فيما تماثل 5 مصابين إلى الشفاء التام.

وشددت وزارة الصحة العراقية على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها وتطبيق قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020، ودعت الجهات المعنية الكل بمتابعة تنفيذ القرارات ومحاسبة المخالفين.