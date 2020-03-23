مركز إدارة الأزمات: نتعامل مع فيروس كورونا منذ ظهوره في الصين

كشف اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس إدارة الأزمات بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن القطاع، يقدم الجهود الوطنية المعنية من خلال ثلاث مستويات، ذات أهميه عالية، مؤكدا أن القطاع كان جاهزا للتعامل مع أزمة كورونا، لأننا لدينا خطط استباقية للتعامل مع الأوبئة بشكل عام، ومع بداية ظهور فيروس كورونا، في مدينه ووهان الصينيه.

وأوضح عبدالمقصود، خلال لقاء مع قناة "ام بي سي مصر"، أن المستوى الأول هو المستوى الاستراتيجي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والجهات المعنية بكل الكوارث والأزمات التي تمر بها الدولة، ودوره توجيه الوزارات المعنية، كل في قطاعه.

أما المستوى الثاني، من خلال اللجنة القومية للمتابعة، وهي التي تنسق مع الجهات السيادية في الدولة، وكل الوزارات والمحافظات أعضاء في هذه اللجنة، عن طريق التنسيق والتكامل فيما بينهم، كما يتم الاعتماد من خلالها، على بعض مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم جهود الدولة فيما يتعلق بأي كارثة.

والمستوى الثالث، هو التنفيذ والمتابعة الدورية لكل لما يحدث بالمحافظات، من خلال خاصية الفيديو كونفرانس، حيث نتواصل بشكل مباشر مع المحافظين أنفسهم أو ممثلين المحافظين، وفتح غرف إدارة الأزمات في كل محافظة على حده.

واختتم: رفعنا درجة الاستعداد، وتحديث الملفات الخاصة بالأوبئة، وعملنا على متابعة نوع الفيروس، وجمع معلومات عنه، وأسلوب التعامل معه، والوقايه منه، وذلك سواء من خلال وزارة الخارجية المصرية، عن طريق السفير المصري في بكين، وعدد من الجهات السياديه في الدولة، حيث وضعنا خطة قومية للتعامل مع هذا الوباء، كما تم فتح اتصالات مع وزارة الصحة، وعدد من الجهات المسؤولة، بحيث نكون مستعدين تماما للتعامل مع الوباء.