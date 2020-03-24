أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 24-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار الخضروات في الأسواق، وجاءت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري كالتالي:

الطماطم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 6.5 إلى 7 جنيهات.

الباذنجان الرومي

تراوح سعر كيلوجرام الباذنجان الرومي بين 5 إلى 6 جنيهات.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 5 إلى 6 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 50 جنيها.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 8 جنيهات للكيلوجرام.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 7 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

الفول الأخضر الحراتي

وصل سعر كيلوجرام الفول الحراتي إلى 8 جنيهات.

البسلة

تراوح سعر كيلوجرام البازلاء (البسلة) بين 8 إلى 10 جنيهات.

البطاطا

وصل سعر كيلوجرام البطاطا 4 جنيهات.

الفلفل

تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيها.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ15 جنيها.