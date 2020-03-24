أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 24-3-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:04 ص | الثلاثاء 24 مارس 2020
تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار الخضروات في الأسواق، وجاءت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري كالتالي:
الطماطم
تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 6.5 إلى 7 جنيهات.
الباذنجان الرومي
تراوح سعر كيلوجرام الباذنجان الرومي بين 5 إلى 6 جنيهات.
البطاطس
تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 5 إلى 6 جنيهات.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 50 جنيها.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.
البصل
بلغ سعر البصل 8 جنيهات للكيلوجرام.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 7 جنيهات.
الجزر
وصل سعر الجزر إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.
الفول الأخضر الحراتي
وصل سعر كيلوجرام الفول الحراتي إلى 8 جنيهات.
البسلة
تراوح سعر كيلوجرام البازلاء (البسلة) بين 8 إلى 10 جنيهات.
البطاطا
وصل سعر كيلوجرام البطاطا 4 جنيهات.
الفلفل
تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيها.
الفاصوليا
جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ15 جنيها.