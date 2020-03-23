مستشفى بنها الجامعي: لا نقص في المستلزمات الطبية.. ونقبل التبرعات

أكدت إدارة مستشفى بنها الجامعي، أنه لا يوجد نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفى، وقال الدكتور طارق العيسوي، مدير المستشفى، إن العمل يتم على قدما وساق لتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى.

وتابع مدير المستشفى، في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما يتردد عن نقص مستلزمات الوقاية الشخصية أو أى مستلزمات طبية، وأوضح أن المستشفى بدأت بالفعل بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع المدني في تلقي تبرعات، تشمل مستلزمات طبية، طبقا للمواصفات اللازمة.

وأكد أن المستشفى بكافة العاملين حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وحماية جميع العاملين والمرضى والمترددين على المستشفيات.

وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن عدة إجراءات احترازية نفذتها إدارة المستشفى، بإشراف الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى، منها المرور الدوري والمستمر للتوعية بخطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على اتباع تعليمات وزارة الصحة في النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحة المهنية بجانب تعقيم العيادات الخارجية بالمستشفيات بالتعاون مع وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الزائرين وإلغاء الزيارة من المستشفيات، ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالي بالتعاون مع الأمن الإداري حفاظا على صحة المرضى .