فرج عامر يطالب المدارس الخاصة برد مصروفات التيرم الثاني إلى الطلاب

طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بضرورة إلزام المدارس الخاصة، بإعادة جزء من قيمة مصروفات الفصل الدراسي الثاني، لأولياء الأمور.

وأشار عامر، في بيان له: لا بد من إعادة حقوق أولياء الأمور المادية، خاصة أن الطلبة لم يقضوا في هذا الفصل سوى أيام قليلة، أو على الأقل تقسيم قيمة المبلغ على مدة الفصل الدراسي، وأخذ فقط مقابل الفترة الدراسية التي قضاها الطلبة في المدارس.

ولفت إلى أن الدراسة بالفعل توقفت في المرحلة الابتدائية والإعدادية، مع إلغاء الامتحانات، ومن ثم فلا توجد خدمة مقدمة للطلاب، تستدعي تحصيل منهم مصروفات الدراسة بالكامل.

وشدد على ضرورة النظر في هذا الأمر، وإعادة مستحقات الطلبة وأولياء الأمور، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، مع استمرار الركود الاقتصادي، بسبب فيروس كورونا.