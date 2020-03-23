تدريب متطوعين للكشف عن فيروس كورونا بمداخل ومحطات مرسى مطروح

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، اجتماعًا مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أكد ضرورة استمرار التوعية من خلال الجهات المعنية، والرد على أي شائعات مع مسئولية كل جهة بدورها، والالتزام بالتوجيهات التى اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنها الدعوة للبقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، عددًا من المقترحات والمطالب، أهمها تدريب مجموعة من المتطوعين على استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية بالأماكن العامة كمحطات القطار ومداخل المدن، ونشر التوعية مع التطهير والتعقيم والرش تحت إشراف مديرية الصحة، وأخذ الاحتياطات والإجراءات الاستباقية ومسئولية كل جهة عن دورها خلال الفترة المقبلة.

ونبه محافظ مطروح لأهمية تفعيل جهود ودور منظمات المجتمع المدني كالأحزاب والجمعيات وغيرها، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، مع مقترح بفتح حساب صندوق للمحافظة لاستقبال المساهمات المالية في دعم مواجهة الأزمات، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمساهمة فى سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

ولفت المحافظ إلى أهمية مساهمة منظمات المجتمع المدني في دعم غير القادرين والتخفيف من أعباءهم، مشيدًا بجهود حزب مستقبل وطن فى المشاركة برش وتطهير عدد من المنشآت العامة والحكومية على مستوى المحافظة، ونشر نحو 10 آلاف نشرة توعوية، وعبوات نظافة للأسر محدودة الدخل، داعيًا منظمات المجتمع المدني بأن تحذو ذلك الاتجاه.

ووجه محافظ مطروح مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، للتيسير على أصحاب العمالة غير المنتظمة للتسجيل على الرابط الذى وضعته وزارة القوى العاملة، وذلك لفتح منافذ جديدة بمدن المحافظة، والإعلان عنها لتخفيف أعداد التجمعات، مع حصر شامل لهم سواء ما تم حصره وتسجيله من عمالة منتظمة بعدد 8456 عاملًا وكذلك غير المنتظمين الذين لم يسجلوا.

واطمأن المحافظ على حجم وكميات السلع الغذائية والتموينية الرئيسية المتوفرة كالأرز والسكر والزيت والتى تكفى رصيدها من 4 إلى 6 أشهر بالمحافظة، موجهًا بتكثيف الرقابة ومنع الاحتكار أو استغلال المواطنين، كما وجه إدارة غرفة العمليات والأزمات بعرض تقرير يومى عن جهود مجالس المدن وأعمالها المختلفة سواء فى النظافة والتطهير وغيرها والمتابعة المستمرة لها.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والنائب رزق جالي، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، وجميع مديري المديريات والإدارات المعنية والأجهزة الرقابية المشاركة، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمطروح.