مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 24 مارس الحالي، في بعض المدن والمحافظات حسب للتوقيت المحلي لكل مدينة وفقا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:09

أذان العشاء 07:26

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:31

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:14

أذان العشاء 07:33

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:26

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:08

أذان العشاء 07:27

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:29

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:09

أذان العشاء 07:26

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:29

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء 07:21