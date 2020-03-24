أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 24-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار الفاكهة في الأسواق، وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 24 مارس كالتالي:

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 7 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7 جنيهات.

الموز

يختلف سعر الموز في الأسواق إذ يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة

وصل سعر كيلوجرام الفراولة من 6.5 إلى 10 جنيهات.

التفاح البلدي

تراوح سعر التفاح البلدي بين 10 إلى 16 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 14 إلى 25 جنيها.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 4 جنيهات.