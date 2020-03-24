بالأرقام.. مشروع تطهير مصرف كيتشنر طفرة في 3 محافظات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مشروع "تطهير مصرف كيتشنر" بمحافظات الغربية والدقهلية وكفرالشيخ فى ضوء التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار بمنحة من البنك الأوروبى يهدف إلى تحقيق طفرة بشأن المصرف وتوفير بيئة نظيفة.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أن المشروع يحقق فائدة لعدد من المحافظات في مجال النظافة والبيئة، مؤكدا أن الأرقام تؤكد أهمية هذا المشروع الضخم وهي كالتالي..

- 8 ملايين يورو منحة من البنك الأوروبي لتطهير المصرف

-3 محافظات تقع فى نطاق المصرف الغربية وكفر الشيخ والدقهلية

- 182 قرية يمر بها المصرف بثلاث محافظات.

-118 قرية بالغربية.

- 35 قرية بكفر الشيخ.

-29 قرية بالدقهلية.

- 79 مليون يورو حجم مشاركة التنمية المحلية فى المشروع

- 10 محطات وسيطة تشمل إعادة تأهيل وبناء.

-6 مصانع لمعالجة النفايات.

-4 مدافن صحية محكومة.

- 5 ملايين متر مكعب مياه يتم تنقيتها لاستخدامها في الزراعة.