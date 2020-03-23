ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في سنغافورة إلى 509

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"معظمها لسكان عائدين من مناطق أخرى من العالم شهدت انتشاراً للعدوى.

وأوضحت الوزارة، أن من بين الإصابات الجديدة 48 حالة لأشخاص عائدين من الخارج، ويبلغ إجمالي الإصابات في سنغافورة 509 حالات فضلاً عن وفاة اثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وكانت حكومة سنغافورة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، إخضاع جميع المسافرين الذين يصلون البلاد، لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوم، وذلك في ظل تفشي الفيروس.

وأشارت وزارة الصحة في وقت سابق، إلى أنه سيستمر حظر دخول القادمين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ونصحت جميع مواطني البلاد، بتأجيل السفر إلى الخارج فوريا، لتقليل احتمالات جلب الفيروس إلى داخل البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.