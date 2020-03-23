"شعاع" توكد انتظام العمل في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء

أكدت شركة شعاع، المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، على انتظام العمل بين العاملين بالشركة، رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا، وذلك حرصا منها، على إحضار قراءات استهلاكات المواطنين بانتظام بشكل شهري، حتى لا تؤثر على دقة فاتورة الكهرباء، التى تصدرها شركات توزيع الكهرباء.

وشددت شركة شعاع في بيان لها، على التزامها بتعليمات وزارة الصحة والسكان الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تطهير وتعقيم مقر الشركة الرئيس، وجميع فروعها على مستوى الجمهورية، كما جرى توفير الكمامات والمواد المطهرة لجميع العاملين بالشركة بشكل عام، والكشافين بشكل خاص، نظرا لأنهم الأكثر اختلاطا بالمواطنين.

ولفتت شعاع إلى أن الكشافين المسؤولين عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، يمارسون عملهم بشكل منتظم في تسجيل القراءات، وفقا لدورة القراءة الشهرية لكل إدارة بشركات توزيع الكهرباء.

و تنوه شركة شعاع، بأن جميع القراءات التى يجري إحضارها يتم تسجيلها من خلال التقاط صوره لعداد الكهرباء، وإرسالها فى الحال إلى الإدارة التابع لها المشترك، بواسطة الإنترنت، عن طريق برنامج القراءة الموحد، الذى أطلقته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركة.