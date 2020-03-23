بسبب كورونا.. "الموسيقيين" في إجازة حتى الأحد المقبل

علمت "الوطن"، أن نقابة المهن الموسيقيةن منحت كل العاملين فيها إجازة بالأجر، حتى يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل حمايتهم من تفشى وباء فيروس المستجد (كوفيد-19).

كان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عقد مؤخرا اجتماعا، ضم كل أعضاء مجلس الإدارة والشؤون القانونية، وإدارات الحسابات، والإدارات الأخرى للنقابة، تقرر فيه صرف إعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين، وأصحاب الرواتب الشهرية.

وأصدرت النقابة بيانا، كان نصه:

التزاما بقرارات الدولة تجاه الأزمة العالمية، التي تسبب فيها فيروس كورونا الجديد، ونتح عنها توقف تام بكل الأنشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية، واستشعارا بالازمة الاقتصادية، التي تمر بها الدولة على مستوى عدة فئات مجتمعية، خاصة فئة الموسيقيين، الذين يعملون بشكل يومي.

وأضاف البيان، أن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عقد اجتماعا عاجلا، ضم كل أعضاء مجلس الإدارة والشؤون القانونية، وإدارات الحسابات، والإدارات الأخرى للنقابة، تقرر فيه صرف إعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين، وأصحاب الرواتب الشهرية.

وأوضح البيان: أن على العضو إرسال بياناته، بداية من يوم السبت 21 مارس، إلى يوم الأربعاء 25 مارس، على رقم "واتس آب" 01221516486، للأعضاء العاملين بالقاهرة والجيزة، التي تنطبق عليهم الشروط، على أن يجري الصرف، بداية من يوم الأحد 29 مارس، ويرفق مع البيانات، صورة الرقم القومي، وصورة كارنيه العضوية 2019.

ولفت البيان، إلى أن باقي الأعضاء بالمحافظات الأخرى، يجري إرسال البيانات باللجان والنقابات الفرعية، وسيجري إخطار الأعضاء العاملين، بتحديد آلية الصرف خلال رسالة "واتس آب"، كما تقرر إعفاء كل الأعضاء المنتسبين، من جميع الغرامات، حتى أغسطس 2020.