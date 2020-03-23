تقارير تلفزيونية: 90% من المصابين بكورونا في الجزائر قادمة من الخارج

قالت قناة "آر تي" الإخبارية الروسية، اليوم، إن 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الجزائر، قادمة من الخارج.

وأوضحت القناة الإخبارية، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 230 حالة، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية لم تعلن عن أي وفاة في الـ24 ساعة الماضية.

مسؤول جزائري: 54 % من مجموع الحالات في ولاية البليدة

وكشف المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس في الجزائر، جمال فورار، اليوم، في لقاء، بالجزائر العاصمة، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس ليصل العدد الاجمالي إلى 230 حالة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال فورار، إن من بين الحالات، 125في ولاية البليدة شمال الجزائر ما يعادل 54 %من مجموع الحالات، مشيرا انه لم يتم تسجيل اليوم اي حالة وفاة.

وكانت الجزائر، قررت الخميس الماضي، وقف جميع وسائل النقل العمومية وحركة القطارات وإغلاق المقاهي والمطاعم والتسريح المؤقت لـ50% من الموظفين مع الحفاظ على رواتبهم.