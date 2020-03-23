الأوقاف: أي إمام يخالف قرار غلق المساجد سيتم فصله عن العمل

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم إنهاء خدمة اثنين من الأئمة، أمس، واليوم سيتم عرض التقرير الذي أعدته غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة تنفيذ قرار غلق المساجد، على وزير الأوقاف.

وأردف خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، خلال برنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم: "التقرير به جملة من المخالفات تعد على الأصابع لا ترقى لتكون ظاهرة"، لافتا إلى أن من يخالف القرار من الأئمة سيتم فصله، ومن يخالفه من المواطنين سيحرر ضده محضر.

وأضاف أنه تم تحرير محضر ضد أحد العاملين بمسجد في سوهاج حيث كسر باب المسجد ودخله عنوة وأقام الصلاة فيه، وتم تحرير محضر ضده، ونأمل من الجميع التعاون في قرار إغلاق المساجد مؤقتا بسبب للحد من فيروس كورونا.

وأوضح أن وزير الأوقاف قرر اليوم توجيه مبلغ 50 مليون جنيه بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتوزيعها للأسر المتضررين جراء كورونا، موضحا أن هذه المبالغ ستكون تحت تصرف مجلس الوزراء لتوجيهها كيفما يشاء.

وأشار إلى أن الوزارة قررت توزيع الأموال المخصصة لأداء فريضة نافلة الحج أو العمرة إلى الفقراء والمساكين، مؤكدا أنهم أشد حاجة لهذه الأموال.