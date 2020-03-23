ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 335.. والمصابين إلى أكثر من 5 آلاف

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم، إن أعداد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ارتفعت إلى 335، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية، أن 54 شخصا توفوا في يوم واحد، مؤكدة أن عدد المصابين في بريطانيا ارتفع إلى 5837.

وقالت السلطات البريطانية في وقت سابق إن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية.

وأشارت السلطات، إلى أن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة.

ونصحت الحكومة من تظهر لديهم أعراض مرض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.