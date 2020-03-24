منها التعويض في حالة الضياع أو التلف.. تفاصيل البريد الدولي السريع

يقدم البريد المصري لعملائه، خدمة البريد السريع وهي خدمة يمكن الاعتماد عليها لتسليم الطرود التي تتطلب السرعة، من وزن أعلى من 500 جرام وحتى 30 كيلو جراما، وإذا كان الطرد على شكل صندوق يجب ألا يتجاوز الطول عن 150 سم.

مميزات خدمة البريد الدولي السريع

ـ ضمان التسليم خلال يوم العمل التالي ضمن مدن نطاق التوزيع السريع للبريد المصري.

ـ إيصال عند إيداع البريد السريع على شباك الخدمة بمكتب البريد.

ـ الحصول على توقيع عند التسليم.

ـ تعويض في حالة الضياع أو التلف.

ـ رقم تعريفي محدد لكل مادة بريدية.

ـ إمكانية التتبع الطرد.

خدمات إضافية للبريد الدولي السريع

ـ التأمين الاختياري.

ـ علم الوصول.

ـ تحصيل النقدية عند التسليم مع خدمة البريد السريع مقابل أجر إضافي.

مهلة تسليم البريد الدولي السريع

ـ ضمان التسليم خلال يوم العمل التالي من عملية الإيداع متوفر فقط داخل نطاق مدن و محافظات التوزيع السريع، بشرط أن يتم تدوين عنوان صحيح و كامل على الطرود التي يتم إيداعها في أوقات العمل المحددة في أي يوم عمل.

ـ لضمان جودة التسليم يرجى التأكد من عنوان تسليم للمرسل إليه كامل، واضح، ويتضمن رقم الهاتف، بيانات الراسل كاملة بالتفصيل متضمنه رقم هاتف.