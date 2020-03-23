الجزائر تمنع التجمعات لأكثر من شخصين

قررت السلطات الجزائرية منع التجمعات لأكثر من شخصين في كل ولايات البلاد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وتفرض الجزائر حظرا للتجول في العاصمة وحجرا كليا في ولاية البليدة ابتداءً من يوم الثلاثاء.

وأفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل اليوم، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى 230 حالة.

وأعلن وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بوزيد، دخول الجزائر إلى المرحلة الثالثة من تفشي كورونا.

وكانت الجزائر أغلقت المطاعم والمقاهي على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 12 حالة، فيما أعلنت وزارة السياحة الجزائرية وضع 3328 جزائريا عادوا من دول موبوءة بفيروس كورونا رهن الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت الجزائر، قد قررت سابقا وقف وسائل النقل العمومية وحركة القطارات وإغلاق المقاهي والمطاعم والتسريح المؤقت لـ50% من الموظفين مع الحفاظ على رواتبهم.