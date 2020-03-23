قناة السويس تبلغ عن سفينة إيطالية على متنها 65 إصابة بـ كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة الإيطالية التي عبرت قناة السويس اليوم وأرشدت عن بعد كان على متنها 65 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من أصل 2620 شخصا هم قوام طاقم السفينة، حيث لم يكن على متنها ركاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه ولأول مرة يتم عبور سفينة للقناة بإرشادها بسفينة آخرى عن بعد، و"نجحنا في عملية مرور السفينة الإيطالية، وكانت قادمة من الإمارات، ووصلنا بلاغ أن على متنها 65 حالة إصابة بكورونا، وأبلغنا وزارة الصحة والحجر الصحي قبل وصولها غاطس السويس".

وتابع أن فرق الحجر الصحي صعدوا السفينة، أمس، وأخبرونا أنه من الخطر صعود أحد المرشدين على متنها أو أن يتعامل معها مرشد مباشرة، موضحا أن الإرشاد بالقناة إجباريا، "كنا محددين أكتر من سيناريو من أول ما بدأنا، وكنا محترزين لأننا من أول الناس اللي بتتعامل مع السفن الأجنبية من ضمنها إن لو السفينة موبوءة وممنوع الصعود عليها إننا نرشدها من خلال مركب بها مرشد أمامها ومركب بها مرشد خلفها للمساعدة، مع وجود اتصال بين السفينة الأم والسفينة الأخرى".