عاجل.. "الإنتاج الحربي" تبدأ طرح مطهرات وكمامات غدا: بسعر التصنيع

أعلن محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، طرح وزارة الإنتاج الحربي للمطهرات والمنظفات المحاربة لفيروس كورونا المستجد، المعروف باسم "كوفيد – 19"، اعتبارا من غد الثلاثاء، في جميع منافذ الإنتاج الحربي الـ18، على مستوى الجمهورية.

وقال "بكر"، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، إن المنتجات تتضمن كحول إيثيلي 70%، وكلور، ومطهرات أخرى، موضحا أن كل المنتجات ستطرح بسعر التصنيع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل الدور الوطني لوزارة الإنتاج الحربي.

وأشار إلى الوزارة، بدأت العمل على إنتاج "كمامات"، موضحا أن خط عملها ينتج 40 ألف كمامة يوميا، وستتزايد لتصبح 100 ألف كمامة، بنهاية الأسبوع الجاري.

وشدد على أن كل مؤسسات الدولة، تعمل على مواجهة الفيروس المستجد، مختتما: "تحية لجنود الصناعة".