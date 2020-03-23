"مصر الخير": نسعى لتوفير كرتونة للسلع الغذائية لـ100 ألف أسرة محتاجة

قالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة أطلقت حملة "زكاتك في وقت الأزمة"، بناء على فتوى الدكتور علي جمعة، بتقديم المواطنين زكاتهم في وقت الأزمات، موضحة أن المؤسسة، تقدم حزمة من المبادرات منذ ظهور فيروس كورونا، من بينها هذه الحملة، لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث نقدم صندوق به مواد غذائية، ونستهدف للوصول لـ100 ألف أسرة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن المؤسسة أطلقت "شنطة الوقاية"، التي تحتوي على منظفات ومطهرات وتعليمات لكيفية الوقاية من الفيروس.

وأشارت "الجوهري"، إلى أن المؤسسة تقدم إعانات شهرية للأسر المتضررة، "حساباتنا فيها بتكون على عدد أفراد الأسرة"، لافتة إلى أنهم يعملون بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتغطية المستشفيات التي تحتاج لكل التدخلات، خاصة مستشفيات الحميات والعزل، كما نسعى لتوفير أجهزة التنفس الصناعي من أجل المستشفيات.