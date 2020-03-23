عصابة "الكمامات": ترزي ومغسلة ومكتب

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة صاحب مكتب توريدات مستلزمات طبية، وصاحب مغسلة، وترزى بالمغسلة، لتصنيعهم الكمامات الطبية من خامات رديئة و«مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها فى عبوات «على أنها معقمة» لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بالمحلات والأسواق بأسعار مغالى فيها، مُستغلين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، واتخذت الوحدة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، إطلاق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة «كلنا واحد» بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة، اعتباراً من أول أبريل المقبل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.