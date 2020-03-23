حملات مكثفة لتطهير الشوارع وغلق الأسواق للوقاية من كورونا بالقنطرة شرق

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، تنظيم حملات لتعقيم منطقة سوق الأربعاء والشوارع العامة بالمدينة والمصالح الحكومية، ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر رئيس المركز والمدينة تعليماته لرؤساء القرى بالإشراف على عمليات التعقيم والتطهير التي يقوم بها الأهالي بالأماكن العامة، للتأكد من اتباع الاشتراطات الصحية، كما شدد على منع الأسواق الأسبوعية، حيث تم منع إقامة السوق الأسبوعي بقرية الأبطال وقرية جلبانة.

وتابع رئيس مدينة القنطرة شرق إصلاح خط المياه الرئيسي بعزبة ناصر، بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك أعمال رفع المخلفات والقمامة من المقالب والصناديق بالمدينة القديمة والجديدة، ونقلها إلى المقالب العمومية.