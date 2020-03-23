مرسى مطروح تواجه كورونا بـ8 أطنان كلور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، مساء اليوم، أعمال إغلاق المحلات والكافتريات والمقاهى، التزامًا بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع محافظ مطروح، يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، أعمال رش وتطهير شارع الإسكندرية والجلاء أكبر شوارع مطروح، وعدد من الشوارع.

وينفذ مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة رش وتطهير الشوراع بالمياه والكلور من خلال سيارتين لنقل المياه، سعة 25 طنًا لكل منها، إضافة إلى الرش الضبابي للقضاء على الحشرات الطائرة.

وأكد محافظ مطروح أهمية مراعاة النسب فى مياه الرش، موضحًا دعم محافظة مطروح بـ 8 أطنان كلور، وُزعت على مدن المحافظة الثمانية منها طنين لمدينة مرسى مطروح.

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرش والتطهير، مع ضرورة التوعية بأهمية النظافة الشخصية والعامة، ومشاركة المواطنين فى تنفيذ توجيهات الدولة حفاظًا على سلامة الجميع.