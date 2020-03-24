الدولي للنقل الجوي: تراجع عائدات شركات الطيران بالمنطقة يهدد استمرارها

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن شركات الطيران في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط اتخذت تدابير واسعة النطاق لخفض التكاليف والتخفيف من الآثار المالية المرافقة وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم.

وأوضح الاتحاد أنه نظراً للحظر المفروض على حركة الطيران، إلى جانب القيود الدولية والإقليمية على السفر، تشهد شركات الطيران بالمنطقة تراجعاً كبيراً في عائداتها، متخطيةً تدابير احتواء التكاليف الأساسية، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى متوسط الاحتياطيات النقدية خلال الشهرين الماضيين في المنطقة، يمكن القول إن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة تؤثر على استمرارية وجودها.

وقدّم الاتحاد مجموعة من المقترحات التي يمكن للحكومات أن تأخذها بعين الاعتبار، للعبور من هذه الأزمة، تتمثل في توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وشملت مقترحات الإياتا تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية حيث تعد سوق سندات الشركات مصدراً أساسياً للتمويل، لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات.

كما اقترحت "الإياتا" الإعفاء الضريبي من خلال تقديم خصومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم في عام 2020، أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة على شركات الطيران المدني.

يذكر أن المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في أفريقيا تقدر بنحو 55.8 مليار دولار، حيث يدعم 6.2 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما تقدّر المساهمة الاقتصادية للقطاع في منطقة الشرق الأوسط بـ 130 مليار دولار، ويدعم 2.4 مليون وظيفة ويساهم بـ4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.