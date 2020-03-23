لخلافات زوجية.. خنقت ابنها لحرق قلب زوجها بسوهاج

يكثف رجال المباحث بمركز جرجا في سوهاج جهودهم، للقبض علي ربة منزل، قتلت طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، عن طريق خنقه بحبل.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمة ارتكبت جريمتها بسبب خلافات مع زوجها، ومرورها بأزمة نفسية، وهربت عقب ارتكابها الجريمة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أخطارًا من مأمور مركز جرجا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل بقرية المجابرة، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين مصرع الطفل "أحمد. م" 3 سنوات، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، عقب معاينة النيابة العامة.

وبسؤال جدة الطفل أم والدته أفادت أمام ضباط وحدة مباحث المركز، أن ابنتها "دعاء. ع. ا" 30 عامًا هى من ارتكبت الواقعة انتقامًا من زوحها، ولمرورها بحالة نفسية سيئة، ومعانتها من مرض نفسي، بسبب الخلافات الزوجية المتكرره.

وأضافت أن ابنتها علي خلاف مع زوجها، وتقيم معها في المنزل، وأن ابنتها ارتكبت الواقعة لحرق قلب والده بسبب تهديده لها بالزواج من أخرى، وأنها هربت عقب ارتكابها الجريمة.

حرر محضر بالواقعة، وكلف ضباط المباحث بسرعة ضبط المتهمة.