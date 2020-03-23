بالفيديو.. أحمد السقا يلقي قصيدة للخفافيش

نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو يلقي فيه بعض الكلمات عن فيروس كورونا.

وجاءت كلمات الفيديو: "كممونا وفيرسونا علشان وباء اسمه الكورونا.. قعدونا في البيوت بهدلونا ومرمطونا عشان وباء اسمه الكورونا.. الحقونا باللقاح سرعوا طلع عين أبونا.. أبوس أيديكم ريحونا خلصونا من الكورونا".. قصيدة للخفافيش.

يُذكر أنَّ آخر أعمال الفنان أحمد السقا "هروب اضطراري" مع الفنان أمير كرارة، غادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "ولد غلابة"ـ وشاركه البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

https://www.instagram.com/p/B-FncxKBTQ8/?igshid=7r6xg47qy436