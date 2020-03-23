إيناس عبدالدايم: سنبث حفلاتنا بداية من غد.. ونتمنا تخصيص قناة لنا

كشفت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، هي مبادرة تهدف بها الوزارة، تعويض مرحلة وقف النشاط الحالية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة": "قررنا نعيش جمهورنا كأنه في حفلاتنا، عشان نقوله حفلاتنا موجودة وعروضنا المسرحية مستمرة وموقفتش".

وأضافت أن المواقع الخاصة بالوزارة سواء موقع الوزارة نفسه، أو المواقع المرتبطة به مثل موقع دار الأوبرا ستبدأ البث من الغد في التاسعة مساءً، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت برنامجا حتى آخر إبريل، "ونتمنى إن دا يستكمل ويستمر بعد كدا، وكان فرصة إننا جمعنا كل قوانا وهنبدأ لحفل رائع قدمناه من أسبوعين وهو حفل أم كلثوم بتفنية الهلوجرام، وهنبث مسرحيات للفنان خالد جلال على رأسها مسرحية قهوة سادة، وكذلك روائع المسرح القومي".

واستطردت أن الهيئة العامة للكتاب هي الأخرى، ستضع من الغد كتب قيمة بصيغة بي دي إف، للقراءة على موقعها، وكذلك ستعرض أعمال الفنون التشكيلية بداية من الغد، "ومن بكرا نقدر نزور المتاحف العظيمة وكنوزنا، من خلال بانوراما هذه المواقع مجانا".

وناشدت التليفزيون المصري، بتخصيص قناة للوزارة: "دي فرضة عظيمة والشدة والمحنة والظروف هي اللي خلتنا نفكر بشكل مختلف تماما، وهيستمر العمل عليها، وطموحي إن التليفزيون يراعينا، ويبقى فيه قناة خاصة لوزارة الثقافة، علشان نبث كل الفنون دي للجميع".