محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية لمنطقتي الموسكي والعتبة

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمنطقتي الموسكي والعتبة، بعد أن تم إخلائهما من الباعة الجائلين.

ووجه المحافظ خلال الجولة، بتطهير وتعقيم المنطقة تحت إشراف مديرية الصحة.

وتعد هذه الجولة الثانية التي يقوم بها محافظ القاهرة اليوم لمتابعة تنفيذ قرار إخلاء المنطقة من الباعة الجائلين.

وطالب المحافظ الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت صباح اليوم بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.